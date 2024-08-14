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Сегодня, 15:00

Боксер Двали перенес вторую операцию на глазу

Виктория Кравченко
Дмитрий Двали.
Фото Соцсети
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Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев сообщил, что чемпион Европы 2024 года по боксу Дмитрий Двали перенес вторую операцию на поврежденном глазу.

«Я больше думаю о том, чтобы ему сохранить глаз. Доктор Юссуф — профессиональный врач. У него прошли две операции, вчера он как раз провел долгую операцию», — цитирует Кремлева ТАСС.

28 июля Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин.

В ходе потасовки 23-летний боксер получил перелом орбитальной кости и серьезное повреждение глаза. 6 августа боксер перенес операцию на глазу.

12 августа стало известно, что Двали избили не на пробежке, а в клубе. Сообщается, что он был пьян и ударил девушку.

13 августа Кремлев поблагодарил врачей за сохранение глаза боксеру Двали.

Дмитрий Двали
Умар Кремлев
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Кремлев поблагодарил врачей за сохранение глаза боксеру Двали