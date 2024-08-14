Боксер Двали перенес вторую операцию на глазу

Сегодня, 15:00
Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев сообщил, что чемпион Европы 2024 года по боксу Дмитрий Двали перенес вторую операцию на поврежденном глазу.
«Я больше думаю о том, чтобы ему сохранить глаз. Доктор Юссуф — профессиональный врач. У него прошли две операции, вчера он как раз провел долгую операцию», — цитирует Кремлева ТАСС.
28 июля Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин.
В ходе потасовки 23-летний боксер получил перелом орбитальной кости и серьезное повреждение глаза. 6 августа боксер перенес операцию на глазу.
12 августа стало известно, что Двали избили не на пробежке, а в клубе. Сообщается, что он был пьян и ударил девушку.
13 августа Кремлев поблагодарил врачей за сохранение глаза боксеру Двали.