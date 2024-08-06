Боксер Двали рассказал о своем самочувствии после операции на глазу

Чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали рассказал о своем самочувствии после операции на глазу.

28 июля Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин. В ходе потасовки 23-летний боксер получил перелом орбитальной кости и серьезное повреждение глаза.

«Состояние нормальное, отхожу от наркоза. Все прошло по плану. Не общался с журналистами почти два дня. Благодарю всех за поддержку», — цитирует Двали ТАСС.

Ранее стало известно, что суд арестовал девятерых участников массовой драки в Феодосии, обвиняемых в покушении на убийство российского боксера.