Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Любительский бокс. Новости
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Любительский бокс

Сегодня, 15:02

Боксера Двали выписали из больницы после избиения в Крыму и операции на глазу

Дмитрий Двали.
Фото из соцсетей Дмитрия Двали
Telegram Дзен

Чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали в пятницу был выписан из клиники в Москве, информирует РИА Новости.

Во вторник 23-летний спортсмен перенес 4-часовую операцию на серьезно поврежденном глазу после избиения в Феодосии. По словам самого боксера, у него были разрушены глаз, сетчатка, хрусталик, а также внутренняя сторона оболочки.

Дмитрий Двали. Задержаны 9 человек, избивших известного боксера в Крыму. Спортсмену могут установить глазной протез

Боксер пострадал в драке на набережной Феодосии, когда он с товарищем увидел, что толпа избивает парня и заступился за него. После чего хулиганы набросились на спортсмена, один удар торцом ботинка пришелся в глаз.

Девять участников массовой драки, обвиняемых в покушении на убийство Двали, были арестованы до 29 сентября.

Источник: РИА Новости
Дмитрий Двали
0
Любительский бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В Париже четырнадцатый медальный день летней Олимпиады 2024
Биография Алексея Коровашкова: жизнь и спортивная карьера призера Олимпийских игр в Лондоне
В Москве на МКАД автомобиль вылетел на встречку через отбойник и перевернулся
«Краснодар» хочет купить экс-легионера ЦСКА. Трансферные слухи РПЛ на 9 августа
Четыре человека пострадали в столкновении такси и автобуса на юге Москвы
Бизнесмен Дотком указал на реальное положение Зеленского
Популярное видео
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боксеру Двали могут провести вторую операцию через месяц