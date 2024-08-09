Боксера Двали выписали из больницы после избиения в Крыму и операции на глазу

Чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали в пятницу был выписан из клиники в Москве, информирует РИА Новости.

Во вторник 23-летний спортсмен перенес 4-часовую операцию на серьезно поврежденном глазу после избиения в Феодосии. По словам самого боксера, у него были разрушены глаз, сетчатка, хрусталик, а также внутренняя сторона оболочки.

Боксер пострадал в драке на набережной Феодосии, когда он с товарищем увидел, что толпа избивает парня и заступился за него. После чего хулиганы набросились на спортсмена, один удар торцом ботинка пришелся в глаз.

Девять участников массовой драки, обвиняемых в покушении на убийство Двали, были арестованы до 29 сентября.