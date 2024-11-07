Боксерша Жиляева пригласила золотую медалистку Олимпиады-2024 Хелиф на чемпионат России

Российская боксерша Елена Жиляева пригласила олимпийскую чемпионку Иман Хелиф в качестве зрителя на чемпионат России по боксу среди женщин. Турнир в Серпухове завершился 9 ноября.

«Мы боксировали, приглашаем Хелиф на чемпионат России в Серпухов. Иман посмотрит женский бокс, побоксируем, проверим. Нам ничего не страшно, будем боксировать с тем, кто будет в противоположном углу. Хотя текущая ситуация и требует правильного расследования», — цитирует Жиляеву ТАСС.

Ранее французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчет о гендерном тесте Хелиф. Согласно заключению, в результате МРТ было определено отсутствие у спортсменки матки и наличие внутренних яичек и «микропениса». Кроме того, хромосомный тест подтвердил у алжирки кариотип XY, а гормональный тест зафиксирован уровень тестостерона, как у мужчин.