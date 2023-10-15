Чемпионов и призеров Кубка Европы по боксу встретили во Внуково

В аэропорту Внуково прошла встреча российских боксеров, выступивших на Кубке Европы по боксу, сообщает РЕН ТВ.

Спортсменов после выхода из самолета ждали поздравления от болельщиков, музыкальное приветствие от артистов и хлебный каравай.

На Кубке Европы, проходившем в черногорском городе Будва с 8 по 14 октября, сборная России завоевала четыре золотые медали. Победителями турнира стали Баир Батлаев (весовая категория до 51 кг), Максим Кузнецов (до 54 кг), Габил Мамедов (до 63,5 кг) и Джамбулат Бижамов (до 75 кг). Серебряными призерами стали Соян Артыш (до 48 кг) и Вадим Щеблыкин (до 86 кг), у Тархана Идигова (до 67 кг) и Рамазана Ханапиева (до 92 кг) — бронзовые медали.

Российские боксеры выступали на Кубке Европы с флагом и гимном своей страны.