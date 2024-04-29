Цзю считает наличие гимна РФ на чемпионате Европы судебным прецедентом для других видов спорта

Сегодня, 11:00
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в комментарии для «СЭ» высказался о наличии российского флага и гимна на чемпионате мира по боксу в Белграде.
«Вся боксерская команда единогласно решила, что не будет выступать без флага. Для страны это определенный прецедент с точки зрения судебных возможностей. Можно выходить с данным прецедентом в других видах спорта. Вот, бокс есть, на каком основании в других нет? Благодаря этому мы можем выйти во всех видах спорта, а если нет, то выигрывать суды», — сказал Цзю «СЭ».
По итогам чемпионата Европы сборная России завоевала восемь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медалей.