Тактаров и Монсон проведут бой 18 августа в Москве на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

В пятницу, 18 августа, в Москве пройдет турнир по боксу суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном событии вечера проведут поединок российский боец ММА Вячеслав Дацик и британский боец ММА Оли Томпсон.

Турнир состоится на волейбольной арене «Динамо», начало — в 23.00 по московскому времени.

В со-главном бою «Бойцовского клуба РЕН ТВ» встретятся актер, экс-чемпион UFC Олег Тактаров и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Смотреть видеотрансляцию поединков можно будет бесплатно в прямом эфире канала РЕН ТВ 18 августа. Начало — в 23.00

Полный кард турнира РЕН ТВ 18 августа

Вячеслав Дацик — Оли Томпсон

Олег Тактаров — Джефф Монсон

Марк Петровский — Кевин Джонсон

Эдгар Гукасян — Андрей Ефимов

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