Двукратную чемпионку Европы по боксу Сандакову отстранили на полгода за триметазидин

Российская боксерша Дарима Сандакова, двукратная чемпионка Европы, дисквалифицирована на полгода. В ее пробе обнаружен триметазидин, сообщила юридическая группа «Клевер Консалт» в своем Telegram-канале.

Сандаковой грозила дисквалификация на четыре года, но юристам удалось доказать, что ее положительная допинг-проба была вызвана загрязнением. Источником оказался «Кофеин-бензоат натрия» производства АО «Татхимфармпрепараты».

29-летняя Сандакова является четырехкратной чемпионкой России. Она побеждала на чемпионатах Европы в 2019 и 2024 годах.