Эдмонд Худоян прокомментировал рассечение в четвертьфинале чемпионата Европы по боксу

Российский боксер Эдмонд Худоян рассказал о рассечении, полученном в поединке с поляком Якубом Сломински в четвертьфинале чемпионата Европы.

«Получил сечку во время поединка, столкнувшись головами с соперником. Это очень неприятный момент, но ничего страшного — у меня есть время восстановиться до завтра. Думаю, бровь срастется, и я продолжу борьбу за медаль. У меня нет опасений за здоровье, хотя до боя всего сутки. У нас в сборной хорошие врачи и тренерский штаб, которые помогают. Кровь не идет, мне стянули кожу специальным гелем, и завтра я уверенно выйду на ринг», — сказал боксер.

27-летний россиянин одержал победу единогласным решением судей. Бой проходил в весовой категории до 48 кг. Худоян вышел в полуфинал турнира.

Чемпионат Европы по боксу проходит в Белграде (Сербия) с 18 по 28 апреля.