Кравцов — об избиении Двали: «Насколько я знаю, Федерация бокса России занимается вопросом помощи»

Глава тренерского штаба сборной России по боксу Эдуард Кравцов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что российский боксер Дмитрий Двали пострадал в результате драки в Феодосии.

«Знаю про этот инцидент, но без подробностей. Насколько я знаю, Федерация бокса России занимается вопросом помощи. Сам лично пока не планирую беспокоить его», — сказал Кравцов «СЭ».

23-летний Двали является бронзовым призером чемпионата мира (2023), чемпионом Европы (2024), а также чемпионом России (2022). Всего на его счету в любительской карьере 48 побед и 7 поражений.