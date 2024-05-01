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Сегодня, 16:13

Европейская конфедерация бокса проведет проверку заявлений Гурули

EUBC проведет проверку заявлений грузинского боксера Гурули о подкупе
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Европейская конфедерация бокса (EUBC) проведет проверку высказываний грузинского спортсмена Лаши Гурули.

Боксер заявил, что его хотели подкупить перед финалом прошедшего в Белграде чемпионата Европы против россиянина Тархана Идигова. Гурули снялся после второго раунда поединка.

Как информирует ТАСС, в конфедерации также рассмотрят неспортивное поведение боксера во время церемонии награждения — Гурули снял серебряную медаль во время исполнения гимна России, а после отказался фотографироваться с другими медалистами.

Сообщается, что комиссия по этике EUBC может применить к грузинскому спортсмену самые серьезные санкции вплоть до дисквалификации.

Источник: ТАСС
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