Федерация бокса России выразила соболезнования в связи со смертью юного боксера в Первоуральске

В Федерации бокса России высказались по поводу смерти 14-летнего боксера на открытом первенстве городского округа Первоуральск Свердловской области.

«Это большое горе. Выражаем соболезнования родным и близким. Федерация бокса России разбирается в обстоятельствах произошедшего. Мы окажем всю необходимую помощь и поддержку», — сказано в сообщении организации.

17 декабря на соревнованиях в Свердловской области боксер-подросток потерял сознание после пропуска нескольких ударов от соперника. Спортсмен скончался в машине медицинской помощи.

В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту случившегося.