Федерация бокса не нашла вины организаторов в смерти подростка на турнире

В пресс-службе Свердловской областной федерации бокса сообщили, что организаторы соблюли все необходимые условия для проведения соревнований, во время которых скончался 14-летний спортсмен.

«По информации, которая получена региональной федерацией от тренерского штаба и организаторов мероприятия, все необходимые условия для проведения соревнований ими были соблюдены, включая получение всех медицинских допусков участников до соревнований», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе.

О трагедии, которая произошла на открытом первенстве по боксу городского округа Первоуральск, стало известно вчера, 17 декабря. 14-летний подросток после пропуска нескольких ударов от соперника потерял сознание. Скорая помощь доставила ребенка в больницу, однако спасти его не удалось.