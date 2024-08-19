Федерация бокса России держит на особом контроле ситуацию с избиением тренера подростками

В Федерации бокса России сообщили, что правоохранительными органами проводятся необходимые меры по факту избиения подростками тренера по боксу из Курской области Эдуарда Солошенко.

Ранее, в понедельник, Telegram-канал Mash сообщил, что восемь подростков избили тренера за то, что тот заступился за своих учеников. Из-за последствий нападений специалист может ослепнуть.

«Федерация бокса России держит на особом контроле ситуацию с Эдуардом Солошенко. Правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия по факту произошедшего», — говорится в заявлении.

В федерации добавили, что Солошенко оказывается максимальная поддержка и содействие со стороны боксерского сообщества.