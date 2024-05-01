Главный тренер сборной России призвал наказать грузинского боксера Гурули за клевету

Главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов резко высказался о заявлении грузинского боксера Лаши Гурули. По словам Фархутдинова, Гурули должен быть наказан за заявление о попытке подкупа на чемпионате Европы.

«Мы такими вещами не занимаемся, все наши спортсмены до конца боролись, — приводит ТАСС слова Фархутдинова. — Грузинский боксер несет какую-то глупость, за такие вещи его необходимо наказать».

Грузинский боксер заявил, что на прошедшем в Белграде чемпионате Европы его хотели подкупить перед финальным боем против россиянина Тархана Идигова. Гурули снялся после второго раунда поединка.

Ранее глава тренерского штаба сборной России по боксу Эдуард Кравцов назвал слова Гурули о попытке подкупа психологической защитной реакцией из-за поражения.