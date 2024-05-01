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Сегодня, 15:15

В сборной России по боксу опровергли заявления грузина Гурули о попытке подкупа

Грузинский боксер обвинил Россию в подкупе: реакция Эдуарда Кравцова
Эдуард Кравцов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава тренерского штаба сборной России по боксу Эдуард Кравцов отреагировал на заявление грузинского боксера Лаши Гурули.

На прошедшем в Белграде чемпионате Европы Гурули вышел в финал категории до 67 кг. В решающем поединке против россиянина Тархана Идигова грузин снялся после второго раунда.

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Позднее Гурули, чье заявление привел портал Inside The Games, сообщил, что его пытались подкупить перед боем с Идиговым.

«Он попросту сдался, в боксе это никто не воспринимает. Он не отобрался на Олимпийские игры, когда от него все ждали победы. Он оказался проигравшим», — приводит ТАСС слова Кравцова. Он также назвал слова Гурули о попытке подкупа психологической защитной реакцией из-за поражения.

Во время гимна России Гурули снял серебряную медаль, а после отказался фотографироваться с другими медалистами.

Источник: ТАСС
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