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Сегодня, 22:02

Худоян прокомментировал завоевание золотой медали на чемпионате Европы

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Бронзовый призер чемпионата мира-2023 Эдмонд Худоян прокомментировал завоевание золотой медали на чемпионате Европы. Российский боксер единогласным решением судей победил армянина Барегама Арутюняна. Он оказался сильнее в весовой категории до 48 кг.

«Эмоции все положительные, радостные. Выполнил норматив заслуженного мастера спорта. Долго к этому шел, очень рад. Для меня этот чемпионат очень важен. У меня была бронза чемпионата мира, хотелось повысить планку. Спасибо нашей команде. Спасибо тренерам, всем, кто болел, переживал. Ценю всех. Это наша общая победа. Вчера во время тренировки смотрели бои соперника. Видели, что Арутюнян грязновато работает. Старались работать вторым номером и на него не идти. Где-то все равно боксировали аккуратно. Финал, мало ли что может произойти... Золото чемпионата Европы — это очень важно. У меня не было медалей такого ранга. Было золото чемпионата мира среди студентов. Но это — не такой ранг. И теперь будет звание заслуженного мастера спорта. Я очень рад. На этом не останавливаемся, идем дальше», — сказал Худоян.

Сборная России выступает на чемпионате Европы с национальной символикой по решению Международной ассоциации бокса (IBA).

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