Кириенко отметила, что МОК не удастся расколоть мировое боксерское движение

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила, что у Международного олимпийского комитета (МОК) не получится расколоть мировое боксерское движение.

«Сейчас Международной ассоциацией бокса руководит Умар Кремлев, который объединяет боксеров по всему миру. Он является драйвером мирового боксерского движения, которое некоторые люди, в том числе из МОК, пытаются расколоть. Но скоро вновь в нем будет единство», — приводит ТАСС слова Кириенко.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России сообщила, что российские боксеры на женском и мужском чемпионатах мира в 2025 году выступят под флагом и с гимном страны.