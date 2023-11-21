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Сегодня, 12:58

Генсек ФРБ Кириенко: «Отзыв признания IBA затрагивает интересы не только российских боксеров»

Руслан Минаев
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко высказалась об отзыве признания Международной ассоциации бокса (IBA).

«Мы выражаем озабоченность в связи с указанным решением, поскольку оно затрагивает интересы не только российских боксеров, тренеров и иных специалистов в области бокса, но и неопределенного круга боксеров всего мира.

В настоящее время сложно спрогнозировать дальнейшее развитие событий, но мы призываем всех, от кого зависит принятие тех или иных решений не забывать, что основным субъектом в спорте является спортсмен, а в нашем виде спорта спорте — боксер», — сказала Кириенко.

В октябре 2022 года IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров и разрешила им выступать под своими флагами и гимнами. 22 июня 2023 года МОК принял решение лишить IBA признания.

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