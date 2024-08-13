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Сегодня, 16:27

Кремлев поблагодарил врачей за сохранение глаза боксеру Двали

Виктория Кравченко
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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев обратился к врачам, которые опирировали российского боксера Дмитрия Двали после инцидента с избиением в Феодосии.

— Огромная благодарность мастерству Юсефа Наима Юсефа, его команды и клиники, где проделали эту сложнейшую и филигранную работу по восстановлению и спасению глаза.

Все мы — одна большая боксерская семья! Поэтому мы с Димой советуем вам не искать отговорки и не отстраняться от семьи, ведь мы — все, что у нас есть! — написал Кремлев в своем Telegram-канале.

28 июля Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин.

В ходе потасовки 23-летний боксер получил перелом орбитальной кости и серьезное повреждение глаза. 6 августа боксер перенес операцию на глазу.

12 августа стало известно, что Двали избили не на пробежке, а в клубе. Сообщается, что он был пьян и ударил девушку.

Дмитрий Двали
Умар Кремлев
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Личный тренер Двали считает, что боксер может вернуться в спорт через несколько лет