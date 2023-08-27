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Сегодня, 13:59

Кремлев заявил, что чиновникам не удастся убрать бокс из мирового спорта

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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев считает, что бокс не получится убрать из мирового спорта.

«Некоторые чиновники в своих интересах пытаются убрать отовсюду бокс, стереть, — цитирует Кремлева ТАСС. — Но это им сделать не удастся. Тот же МОК уже давно себя дискредитировал, а мы будем менять систему. У нас есть большое количество спортсменов, национальные федерации — на их мнение мы ориентируемся».

В октябре 2022 года IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров и разрешила им выступать под своими флагами и гимнами. 22 июня 2023 года МОК принял решение лишить IBA признания.

Источник: ТАСС
Бокс
Умар Кремлев
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