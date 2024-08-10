Личный тренер Двали считает, что боксер может вернуться в спорт через несколько лет

Личный тренер чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали Иван Щелок оценил шансы подопечного вернуться в спорт после нападения в Феодосии.

«На все воля божья. Зависит от самочувствия и желания. Может, Дмитрий восстановится и захочет опять боксировать. Поймите, когда люди получают подобные травмы, у них полностью меняется мировоззрение. Нельзя исключать, что года через два он пожелает вернуться. Но точно так же Дмитрий может поставить точку», — заявил он RT.

28 июля Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин.

В ходе потасовки 23-летний боксер получил перелом орбитальной кости и серьезное повреждение глаза. 6 августа боксер перенес операцию на глазу.