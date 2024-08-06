Московская клиника взяла на себя все расходы по операции боксера Двали

Московская клиника взяла на себя все расходы по операции чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали.

«Клиника взяла на себя все расходы по операции и лечению. Предстоит сложное восстановление», — приводит ТАСС слова представителя команды спортсмена.

Ранее Двали сообщил, что чувствует себя нормально после проведенной операции.

28 июля Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин. В ходе потасовки 23-летний боксер получил перелом орбитальной кости и серьезное повреждение глаза.

Позже стало известно, что суд арестовал девятерых участников массовой драки в Феодосии, обвиняемых в покушении на убийство российского боксера.