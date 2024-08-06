Московская клиника взяла на себя все расходы по операции боксера Двали

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Московская клиника взяла на себя все расходы по операции чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали.
«Клиника взяла на себя все расходы по операции и лечению. Предстоит сложное восстановление», — приводит ТАСС слова представителя команды спортсмена.
Ранее Двали сообщил, что чувствует себя нормально после проведенной операции.
28 июля Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин. В ходе потасовки 23-летний боксер получил перелом орбитальной кости и серьезное повреждение глаза.
Позже стало известно, что суд арестовал девятерых участников массовой драки в Феодосии, обвиняемых в покушении на убийство российского боксера.