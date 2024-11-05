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Сегодня, 12:50

Муталибов — о результатах медицинского отчета боксерши Хелиф: «МОК совершил преступление против женщин»

Алина Савинова
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Главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов отреагировал на результаты гендерного теста олимпийской чемпионки из Алжира Иман Хелиф.

«На чемпионате мира IBA отстранила спортсменку Иман Хелиф из Алжира и спортсменку из Тайбэя по результатам гендерных тестов, где было установлено, что у них XY-хромосомы. Это решение было абсолютно правильным, а последняя информация это только подтверждает. Я считаю, что МОК совершил преступление, подвергнув риску жизнь и здоровье других спортсменов, которые боксировали, как уже стало известно, с мужчинами. Это большое преступление. Обязательно должны быть выявлены все виновные в этом, которые должны понести наказание», — цитирует Муталибова Vprognoze.ru.

Ранее французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчет о гендерном тесте Хелиф. Согласно заключению, в результате МРТ было определено отсутствие у спортсменки матки и наличие внутренних яичек и «микропениса». Кроме того, хромосомный тест подтвердил у алжирки кариотип XY, а гормональный тест зафиксирован уровень тестостерона, как у мужчин.

Источник: Vprognoze
Бокс
Иман Хелиф

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