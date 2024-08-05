МВД показало кадры задержания подозреваемых в нападении на боксера Двали

В полиции показали видео задержания участников драки, в ходе которой был избит чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали, кадры задержания опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным источника, все задержанные — жители Крыма в возрасте от 21 до 31 года. Участников обвинили в покушении на убийство.

«Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы», — заявила Волк.

28 июля Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин. В ходе потасовки Двали получил перелом орбитальной кости и серьезное повреждение глаза.

Спортсмена доставили в больницу в Москве, медики пытаются сохранить глаз как орган, но восстановить зрение не удастся. В случае если врачи не смогут спасти глаз, боксеру грозит установка протеза. Сам Двали считает, что его карьера завершена из-за этого инцидента.