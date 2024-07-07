Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Любительский бокс. Новости
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Любительский бокс

Сегодня, 15:21

Натыров признался, что ему нравится атмосфера перед турниром «Минеев против Исмаилова»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Российский боксер Чингиз Натыров рассказал, чего ждет от предстоящего поединка с аргентинцем Серхио Даниэлем Росалесом на турнире «Минеев против Исмаилова».

«Главным испытанием его, пожалуй, не назову, но сама атмосфера в преддверии боя мне нравится: прямые эфиры, большое количество зрителей. Я долго шёл к тому, чтобы меня замечали, старался показывать зрелищный бокс. Я стремился к этому и понимаю, что на таком событии мне выпал большой шанс показать себя и заявить о себе. В целом я уже готов к более серьёзным поединкам», — цитирует Натырова Vprognoze.ru.

20 июля в Москве на вечере бокса «Минеев против Исмаилова» непобежденный российский боксер легчайшего веса Чингис Натыров (5-0, 3 КО) в соглавном бою вечера сразится с аргентинцем Серхио Даниэлем Росалесом (8-2, 1 КО).

Источник: Vprognoze.ru
0
Любительский бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде-2024
Шахматист Зиаур Рахман умер во время матча чемпионата Бангладеш
В Воронежской области около 50 человек эвакуировали в ПВР после атаки беспилотника
«На Евро-2024 мы бы точно не затерялись». Дмитрий Сычев — об уровне сборной России, Сафонове и следующем трансфере в Европу из РПЛ
В США сравнили действия ВСУ с поступками нацистов во времена ВОВ
Лукашенко призвал россиян и украинцев покупать участки в белорусских селах
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Кириенко отметила, что МОК не удастся расколоть мировое боксерское движение