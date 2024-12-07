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Сегодня, 11:30

Зонь — о поражении нокаутом от Лопеса: «Такое бывает, вернусь сильнее»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Российский боксер Никита Зонь прокомментировал поражение нокаутом от двукратного олимпийского чемпиона кубинца Арлена Лопеса в главном бою турнира «Ночь чемпионов IBA».

«Очень сильно расстроился, особо нечего говорить, — заявил Зонь, слова которого приводит Федерация бокса России. — Бой хорошо складывался, но что то, видимо, пошло не так, где-то пропустил. Тяжело давать оценку прям по горячим следам. Поединок только-только закончился. Со здоровьем все хорошо, сейчас я хорошо себя чувствую. Бывает такое. Может быть, было ошибкой выходить на замену после нескольких дней после прошлого боя. Скорее всего, это правда. Вернусь сильнее. Это однозначно. Надеюсь, мы еще с Лопесом встретимся в ринге, и тогда я у него выиграю».

Турнир «Ночь чемпионов IBA» состоялся 6 декабря в Дубае.

7 декабря в Дубае проходит Международный боксерский форум и конгресс IBA.

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