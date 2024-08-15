Общий призовой фонд «Боксзабега» в Серпухове составит 25 миллионов рублей

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, принимающий участие в организации соревнований сообщил, что бщий призовой фонд для награждения призеров «Боксзабега» в подмосковном Серпухове составит 25 миллионов рублей.

«Призовой фонд «Боксзабега» составит 25 млн рублей», — сказал Кремлев ТАСС.

В «Боксзабеге», который проводится при поддержке боксерской общественности, принимают участие как любители, так и профессиональные спортсмены. Ближайший забег состоится 21 сентября в Серпухове.