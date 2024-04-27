Организаторы чемпионата Европы по боксу извинились за инцидент с отключением гимна России на церемонии награждения

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко прокомментировала инцидент с отключением российского гимна во время церемонии награждения победителей в весовой категории до 48 кг.

Россиянка Юлия Чумгалакова завоевала золото в этой весовой категории. Во время награждения гимн России, звучавший в честь победителя, прервался из-за технических неполадок.

«Это было неприятно, но никакого злого умысла не было. Нам принесли официальные извинения со стороны технического делегата. Мы объективно понимаем, что это технический сбой. Здесь, по секрету скажу, в начале и электричество отключалось. В организационных моментах были некоторые такие неприятности. А наш гимн был первым, так все сошлось... Не надо тут выискивать что-то неприятное. Разобрались, принесли извинения. Главное — мы знаем слова гимна и вместе спели, что всем всегда советую и делать», — сказала Кириенко.

Также генеральный секретарь Федерации бокса России подвела итоги выступления женской сборной России на чемпионате Европы в Белграде.

«У нас в планах было завоевание трех золотых медалей. У нас не было в планах, что десять человек выйдет в финал. И сейчас три золота для женской сборной — потрясающий результат. Конечно, хотели увидеть намного больше... Но получилось, как получилось. Победили сильнейшие, и это были достойные поединки. Сердце содрогается... Команда у нас отличная. Девчонки по-боевому настроены. Каждая сказала, что где-то в чем-то недоработала. Главный результат — когда такое высокое самосознание. За кого переживала больше всего? Наверное, за Альбину Молдажанову. Соперница у нее была очень достойная, знаменитая, олимпийская чемпионка Игр-2020 турчанка Бусеназ Сюрменели. Молдажанова у нас — молодой боксер, и, увидите — за этой девчонкой большое будущее», — добавила Кириенко.

Женская сборная России заняла первое общекомандное место на чемпионате Европы-2024, выиграв три золотых и семь серебряных медалей. Соревнования у девушек проходили в 12 весовых категориях.