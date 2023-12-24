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Сегодня, 09:54

Погибший боксер врезался в отбойник в день похорон матери

Виктория Кравченко
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко сообщила в своем Telegram-канале, что трехкратный победитель первенства России по боксу Альберт Родионов погиб в ДТП. Семья спортсмена рассказала, что он врезался в отбойник в день похорон матери.

«Альберт Родионов ночью влетел в отбойник. В тот день он похоронил свою мать, ночью разбился», — сообщили РИА «Новости» в семье боксера.

Сообщалось, что федерация возьмет на себя все необходимые расходы. У Родионова остались супруга и семилетняя дочь.

Авария произошла ночью 21 декабря на автотрассе Краснодар — Ейск. Причиной инцидента стало то, что Родионов на участке проведения ремонта дороги не выдержал безопасную скорость и наехал на бетонный отбойник. После этого машина загорелась, а спортсмен умер до приезда скорой.
Источник: https://rsport.ria.ru/20231223/proisshestviya-1917706432.html?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2FPobeditel_pervenstv_RF_iEvropy_poboksu_Rodionov_pogib_vden_pokhoron_materi--e23e031643cc9baf6c735fda5449b
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