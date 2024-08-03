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3 августа, 22:37

Полиция задержала избивших чемпиона России по боксу Двали

Виктория Кравченко
Дмитрий Двали.
Фото Федерация бокса России
Telegram Дзен

Полиция задержала подозреваемых в избиении чемпиона России по боксу Дмитрия Двали в Феодосии.

В прокуратуре Республики Крым сообщили, что в нападении участвовало не менее 8 человек.

«Задержаны жители города Феодосии и Кировского района 1998 и 2003 годов рождения», — говорится в Telegram-канале прокуратуры.

Дмитрий Двали. Чемпиона Европы по боксу избила толпа из 15 человек. В результате Дмитрий Двали лишился глаза и завершил карьеру

Ранее в субботу, что 23-летний спортсмен и тренер-катмен проводили в Крыму мастер-класс. 28 июля во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин. В результате драки Двали получил перелом орбитальной кости и повредил второй глаз, а у тренера диагностирован перелом руки.

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что организация окажет боксеру всю необходимую поддержку.

Источник: Telegram-канал прокуратуры
Дмитрий Двали
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