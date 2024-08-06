Боксер Двали — о состоянии здоровья после операции: «У меня серьезно разрушен глаз»

Пострадавший в массовой драке в Феодосии боксер Дмитрий Двали рассказал о своем состоянии после перенесенной на глазу операции.

28 июля Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин. В ходе потасовки 23-летний боксер получил перелом орбитальной кости и серьезное повреждение глаза.

«Операция шла, наверное, больше четырех часов. Она прошла под наркозом, и меня в какой-то момент просто отрубило. У меня очень серьезно разрушены и глаз, и сетчатка, и хрусталик, и внутрення оболочка. Все разрушено, поэтому была такая жесткая операция. Я в первый раз был под наркозом, и сейчас у меня непонятные ощущения, как будто я еще сплю», — цитирует Двали РИА «Новости».

Ранее стало известно, что суд арестовал девятерых участников массовой драки в Феодосии, обвиняемых в покушении на убийство российского боксера.