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Сегодня, 14:55

Пострадавший в массовой драке боксер Двали перенес операцию на глазу

Алина Савинова
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Пострадавшему в массовой драке в Феодосии боксеру Дмитрию Двали провели операцию на поврежденном глазу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что операция продолжалась около четырех часов. Сейчас спортсмен находится под наблюдением врачей и через несколько часов будет переведен в обычную палату.

Дмитрий Двали. Задержаны 9 человек, избивших известного боксера в Крыму. Спортсмену могут установить глазной протез

28 июля Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин. В ходе потасовки 23-летний боксер получил перелом орбитальной кости и серьезное повреждение глаза.

Ранее стало известно, что суд арестовал 9 участников массовой драки в Феодосии, обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу.

Источник: РИА Новости
Бокс
Дмитрий Двали
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