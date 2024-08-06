Пострадавший в массовой драке боксер Двали перенес операцию на глазу

Пострадавшему в массовой драке в Феодосии боксеру Дмитрию Двали провели операцию на поврежденном глазу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что операция продолжалась около четырех часов. Сейчас спортсмен находится под наблюдением врачей и через несколько часов будет переведен в обычную палату.

28 июля Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин. В ходе потасовки 23-летний боксер получил перелом орбитальной кости и серьезное повреждение глаза.

Ранее стало известно, что суд арестовал 9 участников массовой драки в Феодосии, обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу.