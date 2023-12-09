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Сегодня, 11:51

Кремлев раскритиковал МОК: «Из олимпийской семьи сделали какой?то частный клуб»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев на конгрессе организации раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК).

«Сегодня большое недоверие к МОК. Они не соответствуют своим должностям. То, что они пытаются влезть в спортивные организации... Из олимпийской семьи сделали какой?то частный клуб. Вот у нас голосует каждая страна, а почему при выборах главы МОК голосуют не страны? Где демократия?! Президента МОК должны выбирать страны. Мы внутри IBA навели порядок, мы развиваем наш вид спорта, помогаем боксерам. Я горжусь нами. Спасибо за поддержку, мы будем делать наш спорт все лучше и лучше», — сказал Кремлев на конгрессе IBA в Дубае.

Ранее МОК допустил россиян до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

9 декабря в Дубае состоится турнир «Ночь чемпионов IBA», в главном событии которого олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев сразится с кубинцем Ласаро Альваресом.

Бокс
Умар Кремлев
МОК
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Любительский бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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