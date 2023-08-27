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Сегодня, 13:15

Кремлев: «Готовим ряд больших событий в этом и следующем году»

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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев назвал бокс объединяющей силой для спортсменов по всему миру.

«Бокс стал объединяющей силой для многих спортсменов мира, — сказал Кремлев. — Мы уже провели очень много мероприятий, в которых участвовали спортсмены со всей планеты. И мы продолжим это делать, несмотря на поведение некоторых политиков, работающих в том числе в МОК [Международном олимпийском комитете]. Мы уже готовим ряд больших событий в этом и следующем годах, будем увеличивать призовой фонд», — цитирует Кремлева ТАСС.

В октябре 2022 года IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров и разрешила им выступать под своими флагами и гимнами. 22 июня 2023 года МОК принял решение лишить IBA признания.

Источник: ТАСС
Бокс
Умар Кремлев
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