Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Любительский бокс

Сегодня, 12:46

Призовой фонд чемпионата мира по боксу в 2024 году составит 10 миллионов долларов

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Telegram Дзен

Призовой фонд чемпионата мира по боксу 2024 года среди мужчин составит 10 миллионов долларов. Об этом сообщил президент Международной ассоциации бокса IBA Умар Кремлев во время выступления на конгрессе IBA в Дубае, добавив, что призовой фонд женского чемпиона мира по боксу составит 5 миллионов долларов.

Чемпионат мира по боксу среди женщин в 2024 году пройдет в Астане (Казахстан). О месте проведения мужского чемпионата мира пока не объявлено.

9 декабря в Дубае состоится турнир «Ночь чемпионов IBA», в главном событии которого олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев сразится с кубинцем Ласаро Альваресом.

Бокс
Умар Кремлев
0
Любительский бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
МОК допустил россиян до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе
Бельгийский журналист назвал возможные причины трагедии, случившейся с Шумахером
В парламенте Болгарии произошла драка из-за поставки Киеву списанных БТР
Десантники в ДНР сбили дрон ВСУ «Баба Яга» при помощи тарана
Артем Жога назвал обвинения СБУ в его адрес действиями «умственно отсталых»
В Норвегии провели «тренировочные» похороны солдат из-за конфликта на Украине
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Кремлев раскритиковал МОК: «Из олимпийской семьи сделали какой?то частный клуб»