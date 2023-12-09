Призовой фонд чемпионата мира по боксу в 2024 году составит 10 миллионов долларов

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Призовой фонд чемпионата мира по боксу 2024 года среди мужчин составит 10 миллионов долларов. Об этом сообщил президент Международной ассоциации бокса IBA Умар Кремлев во время выступления на конгрессе IBA в Дубае, добавив, что призовой фонд женского чемпиона мира по боксу составит 5 миллионов долларов.
Чемпионат мира по боксу среди женщин в 2024 году пройдет в Астане (Казахстан). О месте проведения мужского чемпионата мира пока не объявлено.
9 декабря в Дубае состоится турнир «Ночь чемпионов IBA», в главном событии которого олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев сразится с кубинцем Ласаро Альваресом.