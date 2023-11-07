Появилось видео инцидента у ресторана в Москве с участием боксера Иванова

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Прокуратура Москвы опубликовала видео конфликта у ресторана на Шлюзовой набережной в Москве, в ходе которого российский боксер Никита Иванов устроил стрельбу.
Инцидент произошел 5 ноября. 37-летний Иванов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, после возникшего конфликта с посетителями заведения открыл огонь из травматического оружия и нанес ранения четверым оппонентам.
В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. 7 ноября стало известно, что его арестовали на два месяца.
Иванов является победителем чемпионата Европы 2013 года, также на его счету серебро ЧЕ-2011.