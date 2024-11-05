Россиянка Аминева назвала ожидаемой новую информацию о Хелиф

Российский боксер Азалия Аминева считает ожидаемой информацию о наличии мужских признаков у Иман Хелиф из Алжира.

Французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчет о гендерном тесте олимпийской чемпионки Парижа-2024 по боксу Хелиф. В отчетах 2023 года у спортсменки выявлено наличие «тестикул» и «микропениса». Согласно заключению, в результате МРТ было определено отсутствие у Хелиф матки и наличие внутренних яичек и «микропениса», напоминающего увеличенный клитор. Хромосомный тест подтвердил у алжирки кариотип XY, а гормональный тест зафиксировал уровень тестостерона, как у мужчин.

«Это не удивительно и ожидаемо. Пока таких спортсменов будут допускать к выступлению на общих основаниях, это будет проблемой. Очень жаль, что Международный олимпийский комитет не заботится об этом», — приводит слова Аминевой ТАСС.

Спортсменка был допущена к Играм в Париже, несмотря на проваленный гендерный тест, из-за которого не смогла выступить на чемпионате мира-2023. В финале олимпийского женского турнира в весовой категории до 66 кг она победила китаянку Ян Лю.

Решение МОК допустить алжирку к участию в Олимпийских играх привело к широкому обсуждению факта в спортивном сообществе. Представители организации заявили, что во время принятия решения о допуске руководствовались исключительно указанным в паспорте полом Хелиф.

В октябре Хелиф заявила о переходе в профессиональный спорт.