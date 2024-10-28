Российские боксеры одержали две победы в пятый день первенства мира в Черногории

В субботу россияне одержали две победы в пяти поединках на мировом первенстве (17-18 лет), которое организовано Международной ассоциацией бокса (IBA) и проходит в Будве (Черногория).

Капитан мужской национальной команды Вячеслав Рогозин, выступающий в весовой категории до 54 кг, единогласным решением судей победил мексиканца Роберто Карбаяла Мендоса.

Представляющий весовую категорию до 51 кг Анатолий Ребедюк решением судей победил Абдулазиза Абдуназарова из Узбекистана.

Дарья Зрянина, Адам Муртазалиев и Виктория Крайнова завершили выступление на турнире.

Первенство мира, организованное Международной ассоциацией бокса (IBA), проходит в Будве и завершится 4 ноября.

Российские боксеры выступают с флагом и гимном страны без ограничений.