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Сегодня, 09:33

Российские боксеры выступят на чемпионате мира-2025 под флагом страны

Алина Савинова
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко сообщила, что российские боксеры на женском и мужском чемпионатах мира в 2025 году выступят под флагом и с гимном страны.

Об этом она рассказала на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 5 по 8 июня.

«На чемпионатах мира сборная России выступит полноценно под флагом и с гимном страны. Это обязательное условие Международной ассоциации бокса, которой руководит Умар Кремлев», — приводит ТАСС слова Кириенко.

Ранее Международная федерация бокса (IBA) отказалась следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении атлетов России и Белоруссии национальной идентификации.

Источник: ТАСС
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