Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Любительский бокс. Новости
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Любительский бокс

Сегодня, 22:54

Российские боксеры завоевали пять золотых медалей на первенстве мира в Черногории

Telegram Дзен

Российские боксеры завоевали пять золотых, две серебряные и одну бронзовую награду на молодежном чемпионате мира в Черногории. Организованный Международной ассоциацией бокса (IBA) турнир прошел в Будве.

Золотые медали завоевали Вячеслав Рогозин (до 54 кг), Платон Козлов (до 60 кг), Руслан Шихмамбетов (до 80 кг), Снежана Кузнецова (до 52 кг) и Диана Сикстус (до 54 кг). Серебряные награды завоевали Алексей Гуков (до 71 кг) и Камиль Джамаев (до 86 кг). Бронза у Софьи Душиной (свыше 81 кг).

Общий призовой фонд турнира составил 500 тысяч долларов.

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Любительский бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Валиева хочет продолжить спортивную карьеру после дисквалификации
В Валенсии выжившие в наводнении забросали грязью короля Филиппа VI и его свиту
Загитова откровенно рассказала о конфликте с Медведевой
Наводнение в Испании привело к катастрофическим последствиям из-за бездействия властей. Что известно
Воспитательное удаление Кузи и сгоревшая «армейская» хата. Что произошло в матче «Салават Юлаев» - СКА
Финляндия направила ноту из-за порчи забора посольства в Москве
Сегодня
Вчера
Неделя