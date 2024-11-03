Российские боксеры завоевали пять золотых медалей на первенстве мира в Черногории

Российские боксеры завоевали пять золотых, две серебряные и одну бронзовую награду на молодежном чемпионате мира в Черногории. Организованный Международной ассоциацией бокса (IBA) турнир прошел в Будве.

Золотые медали завоевали Вячеслав Рогозин (до 54 кг), Платон Козлов (до 60 кг), Руслан Шихмамбетов (до 80 кг), Снежана Кузнецова (до 52 кг) и Диана Сикстус (до 54 кг). Серебряные награды завоевали Алексей Гуков (до 71 кг) и Камиль Джамаев (до 86 кг). Бронза у Софьи Душиной (свыше 81 кг).

Общий призовой фонд турнира составил 500 тысяч долларов.