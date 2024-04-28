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Любительский бокс

28 апреля, 23:36

Саввин — о финальном бое на чемпионате Европы: «Самая главная моя победа в карьере»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боксер Эдуард Саввин прокомментировал завоевание золота в матче чемпионата Европы. 28 апреля в Белграде спортсмен победил болгарина Хавьера Диаса в весовой категории до 57 кг.

— Я очень рад внутри себя, просто еще не вышел, так сказать, из боя. Он был очень напряженным, соперник непростым. Мне с такими фактурными боксерами тяжело работать. Но так, конечно, я очень рад. Перед выездом сюда мне жена сказала: «Поедешь, забери свое». Вот у меня и получилось, — сказал Саввин.

— В целом удовлетворен, как финал прошел?

— Много возни было. Мы планируем идеальный бой, а как он сложится... Я делал все, что мог. Наверное, это пока что самая главная моя победа в карьере, наконец-то выиграл официальный международный чемпионат. Эмоции переполняют, я очень рад, что порадовал страну, свою семью, близких. Победу посвящаю, конечно, всем своим тренерам и своей семье, которая, несмотря на все мои трудности и поражения, всегда меня поддерживает и толкает вперед.

— Может быть, супруга угрожала вам разводом, если приедете без победы?

— Нет, но сказала, что будет спарринг. Шутка, конечно. Она у меня тоже боксер, все мои возможности знает, старался не подвести ее.

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