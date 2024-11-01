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Сегодня, 13:21

Семь российских боксеров вышли в финал первенства мира в Черногории

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Семь российских боксеров вышли в финал мирового первенства (17-18 лет), которое организовано Международной ассоциацией бокса (IBA) и проходит в Будве (Черногория).

В финалах выступят Вячеслав Рогозин (весовая категория до 54 кг), Платон Козлов (до 60 кг), Алексей Гуков (до 71 кг), Руслан Шихмамбетов (до 80 кг), Камиль Джамаев (до 86 кг), Снежана Кузнецова (до 52 кг) и Диана Сикстус (до 54 кг).

Бронзовую медаль завоевала София Душина (весовая категория свыше 81 кг).Финалы состоятся 2 и 3 ноября.

Российские боксеры выступают с флагом и гимном страны без ограничений.

Бокс

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