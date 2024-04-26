Атаев о победе в полуфинале чемпионата Европы: «Я хотел зарубиться и немного поиграть на публику»

Российский боксер Шарабутдин Атаев прокомментировал выход в финал чемпионата Европы-2024.

В пятницу, 25 апреля, спортсмен победил серба Велько Разнатовича. Поединок проходил в весовой категории до 86 кг.

— На своем опыте, да и по рассказам других, не помню, чтобы сразу в полуфинал выходили на чемпионате Европы. Но так суждено, остался всего один бой, чтобы стать чемпионом Европы.

— Как вы отреагировали на новость, что у вас не будет четвертьфинального поединка?

— Вчера я, честно говоря, хотел побоксировать, потому что мой соперник по полуфиналу уже провел два боя и продышался, вышел против меня. А я на восьмой день турнира выхожу на первый бой. Но, думаю, мы достаточно опытны, чтобы это не мешало. Я старался, тренер кричал, чтобы не рисковал.

— Вашего соперника болельщики яро поддерживали. Приятно боксировать, когда болеют против вас?

— Конечно, меня это заряжало, поэтому в некоторых моментах тренер это видел и говорил, чтобы не рисковал, не рубился. Публика заводила, я хотел зарубиться и немного поиграть на публику. Интересно, когда весь зал против тебя болеет. В один момент стаканчик вроде с кофе бросили. В общем, что-то залетело в ринг.

Месяц назад мы уже тут были на турнире, особо ничего не изменилось. Не чувствую себя звездой. Турнир проходит перед Олимпиадой, поэтому не все серьезные соперники приехали. Ну и всего лишь два боя... Я не буду ощущать себя чемпионом, — сказал Атаев.

Чемпионат Европы по боксу проходит в Белграде (Сербия) с 18 по 28 апреля.