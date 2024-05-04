Шишков рассказал о желании Кологривого снять фильм о бойцах

Российский кулачный боец Евгений «Шиша» Шишков рассказал о желании Никиты Кологривого снять фильм о бойцах.

«Попозже у нас будут съемки в клипах и в кино. Помимо боев я не стою на месте, а развиваюсь. Посмотрим, что будет с проектом Кологривого. Сам жду этого, но пусть он разберется со своими проектами, даст команду, и мы начнем что-то делать. Тогда я смогу делать какие-то анонсы и говорить что-то конкретное по этому поводу. Пока все это вилами по воде и на уровне слов», — сказал Шишков в интервью MMA.Metaratings.ru.

Ранее Кологривый сообщил о желании снять фильм о бойцах, в котором одну из главных ролей может сыграть Евгений Шишков.