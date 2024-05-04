Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Любительский бокс

Сегодня, 09:48

Шишков рассказал о желании Кологривого снять фильм о бойцах

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Российский кулачный боец Евгений «Шиша» Шишков рассказал о желании Никиты Кологривого снять фильм о бойцах.

«Попозже у нас будут съемки в клипах и в кино. Помимо боев я не стою на месте, а развиваюсь. Посмотрим, что будет с проектом Кологривого. Сам жду этого, но пусть он разберется со своими проектами, даст команду, и мы начнем что-то делать. Тогда я смогу делать какие-то анонсы и говорить что-то конкретное по этому поводу. Пока все это вилами по воде и на уровне слов», — сказал Шишков в интервью MMA.Metaratings.ru.

Ранее Кологривый сообщил о желании снять фильм о бойцах, в котором одну из главных ролей может сыграть Евгений Шишков.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shisha-rasskazal-o-zhelanii-kologrivogo-snyat-film-o-boicakh-359701/
0
Любительский бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В ночь на 5 мая пройдет турнир UFC 301 в Рио-де-Жанейро
Будет ли салют в Москве в День Победы: что известно о фейерверке в столице 9 мая 2024
Минобороны сообщило об уничтожении четырех ракет ATACMS над Крымом
«Шел 20-й год тренерской карьеры без титулов». Почему Валерий Карпин сам оставил себя и «Ростов» без трофеев
В Южном военном округе сообщили о продолжении поисков срочников в Черном море
Шурыгина прокомментировала сообщения о ее задержании в Москве
Популярное видео
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Цзю считает, что Гурули надо судить за клевету: «Не верю в эту ерунду»