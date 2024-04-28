Шумков: «Мне говорили, что победить на чемпионате Европы среди мужчин — особое чувство. Сегодня я наконец-то выиграл»

Российский боксер Всеволод Шумков поделился эмоциями от победы на чемпионате Европы. Спортсмен завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 кг.

— Мне удавалось выигрывать чемпионаты Европы и мира среди юниоров, но мне всегда говорили, что победить на чемпионате Европы среди мужчин — особое чувство. Сегодня наконец-то выиграл, и я очень рад своей победе. Я расту и иду вперед, добиваюсь медалей. Я был готов к финальному сопернику и у меня была для него своя тактика. Мне хотелось, чтобы он бил, а я отвечал ему серией ударов. Мне нравится такой стиль ведения боя. Скоро я проведу поединок за титул чемпиона мира IBA, встречусь с хорошим соперником, чемпионом мира из Узбекистана. Там я еще раз проверю свои силы.

Чемпионат Европы проходил с 18 по 28 апреля в Белграде. Российские спортсмены выступали на турнире под флагом страны.