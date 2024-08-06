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Сегодня, 06:39

Суд арестовал еще троих обвиняемых в покушении на Двали

Ана Горшкова
Корреспондент
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Суд арестовал еще троих участников массовой драки в Феодосии, обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу Дмитрия Двали, сообщает пресс-служба крымского следственного управления СК РФ.

По данным источника, в отношении двоих из них суд пересмотрел ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста. Всего было задержано 9 человек. Обвиняемые заключены под стражу до 29 сентября включительно.

Дмитрий Двали. Задержаны 9 человек, избивших известного боксера в Крыму. Спортсмену могут установить глазной протез

28 июля Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин. В ходе потасовки 23-летний боксер получил перелом орбитальной кости и серьезное повреждение глаза.

Тренер спортсмена Иван Щелок сообщил, что операция будет сделана во вторник, 6 августа, в первой половине дня. Сам Двали считает, что его карьера завершена из-за этого инцидента.

Дмитрий Двали. «Мы своих не бросаем». Реакция на трагедию боксера Дмитрия Двали
Источник: Крымское следственное управление СК РФ
Бокс
Дмитрий Двали
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