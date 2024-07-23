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Сегодня, 22:22

Тищенко прокомментировал ситуацию с исключением IBA из списка признанных международных федераций

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко отреагировал на исключение Международной ассоциации бокса (IBA) из списка признанных международных федераций.

«Если во главе любой другой международной спортивной организации будет стоять человек из России, может ли такая история повториться? Если он будет из России и как-то пытаться диктовать независимую политику. Если будет налаживать отношения с «людьми сверху» и отстаивать интересы спортсменов и тренеров, то будет, то же самое», — цитирует Тищенко Vprognoze.ru.

Во вторник, 23 июля, стало известно, что сессия МОК приняла решение об исключении IBA из списка признанных международных федераций. Ранее Исполком МОК рекомендовал сессии комитета не возвращать признание IBA, которое было отозвано в 2019 году.

Источник: Vprognoze.ru
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