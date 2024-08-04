Тренер боксера Двали рассказал о звонках с поддержкой со всей России

Главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов рассказал о поддержке тренеров и болельщиков в адрес Дмитрия Двали.

28 июля Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин. В ходе потасовки Двали получил перелом орбитальной кости и серьезное повреждение глаза.

Спортсмена доставили в больницу в Москве, медики пытаются сохранить глаз, как орган, но восстановить зрение не удастся. В случае, если врачи не смогут спасти глаз, боксеру грозит установка протеза. Сам Двали считает, что его карьера завершена из-за этого инцидента.

«Вчера пообщался с тренером Дмитрия. В понедельник его должен посмотреть очень сильный врач, решить по поводу операции. Более подробная информация появится в ближайшие дни. Конечно, у всех не самое хорошее настроение. Дмитрий — великолепный боксер и очень хороший человек. Выиграл в этом году буквально все, а в следующем у нас как раз должен быть чемпионат мира. Звонки поступают со всей России, тренеры, боксеры, болельщики очень его поддерживают и переживают. Будем надеяться, что все обойдется», — приводит слова Фархутдинова РИА Новости Спорт.

23-летний Двали является чемпионом Европы и бронзовым призером мирового первенства.