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Сегодня, 12:07

Тренер Дани Милохина рассказал, что блогер выйдет на ринг в феврале 2024-го

Руслан Минаев
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Тренер Дани Милохина Зорик Степанян назвал дату потенциального боя 22-летнего блогера.

«Ориентируемся провести бой в середине-конце февраля. Даня весит 65 кг, поэтому организуем поединок в легком весе по правилам бокса. Бой пройдет в Дубае», — цитирует тренера Sport24.

2 ноября Милохин рассказал, что планирует дебютировать в ММА в течение полугода. Позже стало известно, что у него будет любительский бой по боксу 1 декабря.

До этого блогер заявлял о желании провести поединок с одним из братьев экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, не уточнив при этом, с кем конкретно.

Источник: Sport24
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